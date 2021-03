Il ritorno che fa sognare i tifosi della Juventus (e un acquisto è già pronto) (Di domenica 28 marzo 2021) La Juventus ha necessità di rivoluzionare il centrocampo: già avviata una trattativa e sono tanti i giocatori monitorati per l’estate Non c’è più quella solidità di un tempo, manca la regia di Pirlo, l’intelligenza di Marchisio, la duttilità di Pogba o Vidal. Oggi il centrocampo della Juve è formato da giocatori forti, presi singolarmente, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 marzo 2021) Laha necessità di rivoluzionare il centrocampo: già avviata una trattativa e sono tanti i giocatori monitorati per l’estate Non c’è più quella solidità di un tempo, manca la regia di Pirlo, l’intelligenza di Marchisio, la duttilità di Pogba o Vidal. Oggi il centrocampoJuve è formato da giocatori forti, presi singolarmente, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

RobertoBurioni : I ristoranti: pieni. I caffè: anche. I negozi: affollati. Sulla passeggiata: persone che si abbracciano, si baciano… - matteosalvinimi : #Salvini: La parola di Draghi che ha scaldato i cuori del Paese è “RIAPERTURE”. Ritorno alla vita. Si calendarizzi… - tancredipalmeri : Preziosa analisi tecnica di @ElevenSports_PT che mostra il genio di Busquets che, mentre dà un passaggio interlocut… - CordioliMirco : RT @mani72012: Se il #ministrodellasalute non viene sostituito non ci sarà un cambiamento. Ci impoveriranno tutti e faranno saltare l'econo… - dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? #DinamoWomen impegnate in trasferta con @PFBroni93 per l’11ª giornata di ritorno ????? A che or… -