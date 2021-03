Advertising

FBiasin : #Abisso avrebbe assegnato un rigore che neanche i giocatori della #Juve avevano reclamato. E c'è ancora chi mette… - ZZiliani : Un'ora dopo la fine della partita, sentite le analisi e le interviste a #SkySport e acclarato lo scandalo del rigor… - FBiasin : Manca un rigore alla #Juve, #Abisso drammatico. Come sempre del resto. #JuveBenevento - Djnc78 : Il WiCe ???? ha detto che il rigore concesso all'#italia c'era e ci sta che un 'abbraccio' simile venga sanzionato. B… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?? BULGARIA - ITALIA 0-2 Dopo la vittoria contro l’#Irlanda del Nord, l’#Italia conquista un altro successo: a #Sofia, l… -

Ultime Notizie dalla rete : rigore del

... il raddoppio è di Isak e il tris di Larsson su. In classifica scandinavi primi a punteggio pieno davanti alla Spagna. Nel Gruppo I , una doppiettasolito Lewandowski consente alla Polonia ...... primo tempo in sordina, cresce in qualità alla distanza e nel secondo tempo prende le redini... Chiesa 5,5 : l'arbitro non gli concede unevidente in avvio ed è l'acuto di un buon primo ...Anche Immobile ci prova su invito di Bernardeschi, che penetra in area di rigore e confeziona un grande assist per ... Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con la Bulgaria che, ...Florenzi 5,5: super contro l'Irlanda del Nord, opaco questa sera a Sofia ... Chiesa 5,5: l'arbitro non gli concede un rigore evidente in avvio ed è l'acuto di un buon primo tempo. Nella ripresa si ...