Il Principe William ruba a The Rock il titolo di uomo più sexy senza capelli

(Di domenica 28 marzo 2021) Ilè stato eletto l'calvo piùal mondo, ma c'è chi ha da ridire in merito... Qualcuno chiamato Dwayne 'The' Johnson. L'calvo piùal mondo? Il, secondo uno studio. E sì, c'è uno studio anche per queste cose. Portato avanti utilizzando Google come fonte e base di ricerca. Ma c'è chi, come The, sembra dissentire con i risultati. Intanto, qui di seguito potete trovare i primi 10 posti della classifica:(17.6m) Mike Tyson (8.8m) Jason Statham (7.4) Pitbull (5.4m) Michael Jordan (5.3m) Floyd Mayweather (4.3m) John Travolta (3.8m) Bruce Willis (3.3m) Dwayne Johnson (2.6m) Vin Diesel (2.3m) Secondo un articolo del ...

Kate Middleton ha sposato il Principe William nel 2011. Hanno tre figli: George, Charlotte e Louis. Figlia di un'ex hostess e di un controllore di volo, ha conosciuto il futuro re d'Inghilterra all'Università.