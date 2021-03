Il premier slovacco annuncia le dimissioni | ma vuol rimanere ministro dell’Economia Criticato per l’acquisto del vaccino Sputnik

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) La crisi del coronavirus e il passo in avanti suldelrussoV hanno convinto il primo, Igor Matovic, adre le. È stato lui stesso a manifestare l’intenzione di mollare laship di Bratislava, dopo le forti critiche per la gestione della crisi sanitaria e per aver deciso di rifornire il Paese delle dosi di Mosca senza, però, informare i partner di governo. Il suo, però, non sarà un addio definitivo. Lasciata la guida dell’esecutivo, ildimissionario vorrebbe mantenere invece il ministero delle Finanze. Nessuna informazione, comunque, sulle tempistiche delle: Matovic ha spiegato di voler prima verificare la disponibilità dell’attuale ...