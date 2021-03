Il Postino: quando Maria Grazia Cucinotta e Maradona ricordarono Massimo Troisi in TV (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) Diego Armando Maradona e Maria Grazia Cucinotta, nel 2005, ricordarono Il Postino e Massimo Troisi durante una trasmissione televisiva argentina. Nel 2005 Diego Armando Maradona e Maria Grazia Cucinotta omaggiarono Massimo Troisi durante una trasmissione televisiva condotta dal fuoriclasse argentino, La noche del 10. La Cucinotta era divenuta celebre in Argentina dopo essere stata la co-protagonista di Troisi ne Il Postino con il ruolo di Beatrice Russo. Durante l'intervista la Cucinotta dichiarò: "Guarda io devo tutto a quell'uomo, è stato il mio primo film importante e adesso sono ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) Diego Armando, nel 2005,Ildurante una trasmissione televisiva argentina. Nel 2005 Diego Armandoomaggiaronodurante una trasmissione televisiva condotta dal fuoriclasse argentino, La noche del 10. Laera divenuta celebre in Argentina dopo essere stata la co-protagonista dine Ilcon il ruolo di Beatrice Russo. Durante l'intervista ladichiarò: "Guarda io devo tutto a quell'uomo, è stato il mio primo film importante e adesso sono ...

