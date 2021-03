Il poeta dalla voce calda e roca: ricordando Franco Califano (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – Sono passati otto anni dalla morte del cantautore e paroliere romano Franco Califano. La sua scomparsa ha lasciato un grande posto vuoto nel panorama del pop italiano, che ha perduto un importante autore musicale. Di Califano però non ricordiamo soltanto i testi e la musica ma anche il suo stile di vita ribelle e la fama di donnaiolo, che gli hanno procurato la simpatia del pubblico e una certa credibilità riguardo ai suoi testi. In particolare quelli che parlano d’amore. Da poeta a paroliere Il percorso artistico di Califano è turbolento e travagliato. Dopo essersi fatto espellere da un collegio e aver terminato a fatica le scuole dell’obbligo, durante l’adolescenza si iscrive ad un corso serale di ragioneria: dedito alla vita notturna, non riusciva a frequentare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – Sono passati otto annimorte del cantautore e paroliere romano. La sua scomparsa ha lasciato un grande posto vuoto nel panorama del pop italiano, che ha perduto un importante autore musicale. Diperò non ricordiamo soltanto i testi e la musica ma anche il suo stile di vita ribelle e la fama di donnaiolo, che gli hanno procurato la simpatia del pubblico e una certa credibilità riguardo ai suoi testi. In particolare quelli che parlano d’amore. Daa paroliere Il percorso artistico diè turbolento e travagliato. Dopo essersi fatto espellere da un collegio e aver terminato a fatica le scuole dell’obbligo, durante l’adolescenza si iscrive ad un corso serale di ragioneria: dedito alla vita notturna, non riusciva a frequentare ...

vaticannews_it : #23marzo #arte A 700 anni dalla morte di Dante, il più celebre ritratto del poeta torna al suo originario splendore… - vaticannews_it : #25marzo2021 Diffusa la Lettera apostolica di #PapaFrancesco Candor Lucis Aeternae per i 700 anni dalla morte di… - ItaliaViva : #Dantedi, quest'anno si celebra a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta in un momento difficile dove la quotidianità… - Avantergim : RT @SicNazionale: #Dantedi2021 In concomitanza con i 700 anni dalla morte di #DanteAlighieri la #SicurezzaNazionale ha inteso riservare un… - saeed4_s : RT @ItalyinTunisia: “Virgilio, ‘duca’ di Dante” - il contributo di @IICTunis all’iniziativa #Dantenelmondo per celebrare i 700 anni dalla m… -