Il pentimento dell’operatore del 118 | “Ero il capo dei no vax | ma ho avuto paura del Covid e ora mi sono vaccinato”

Era considerato il capo dei no vax. Poi il pentimento: "Ho capito che dicevo un sacco di stupidaggini. E oggi sono andato a vaccinarmi". Si racconta in un'intervista a Repubblica Paolo Viviano, autista per la Asl di Barletta. In tanti anni ha guidato ambulanze, auto mediche, oggi trasporta farmaci nei reparti, anche quelli Covid. Fino a poco tempo fa non aveva alcuna intenzione di vaccinarsi, mentre adesso ha fatto la prima dose. Una folgorazione sulla via di Damasco. "sono sempre stato molto scettico, in generale, sui vaccini. Perché mi è capitato di vedere delle reazioni allergiche importanti. E perché penso, anzi pensavo, che rappresentassero un modo per le cause farmaceutiche di arricchirsi. Somministrare un farmaco a tantissime persone fa fare un sacco di soldi", rivela l'uomo a Giuliano

