Il paradiso delle signore 5 anticipazioni | VITTORIO ha un incidente e…

Leggi su tvsoap

(Di domenica 28 marzo 2021) Vi sarete forse accorti che tra le caratteristiche di questa stagione de Ilc’è quella di sfruttare a livello di trama anche il weekend, nonostante ciò che accade tra i vari personaggi in tale lasso di tempo non sia materialmente visibile dai telespettatori (il sabato e la domenica la fiction daily non è infatti in onda). Per essere ancora più chiari, di quel che succede nel fine settimana (dialoghi, viaggi andata-ritorno e persino matrimoni) ci viene fatta menzione nell’episodio del lunedì successivo, permettendo così al programma di coprire con le sue storie sette giorni su sette, anche se in realtà noi vediamo gli episodi su Rai 1 “solo” dal lunedì al venerdì. Leci fanno capire che questo particolare stile narrativo sarà presente anche nel prossimo futuro, ma andiamo con ...