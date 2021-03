Il Papa: 'Un'altra Settimana santa in pandemia, oggi siamo provati' (Di domenica 28 marzo 2021) 'siamo entrati nella Settimana santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) 'entrati nella. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'annopiù. E la crisi economica è diventata ...

Il Papa: 'Un'altra Settimana santa in pandemia, oggi siamo provati' Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. 'In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa? - ha ripreso - . Gesù prende la croce, cioè si fa carico del male che tale realtà comporta: fisico, ...

