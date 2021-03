Il ministro Dadone | banda larga in Italia completata entro il 2022

Advertising

'E' difficile parlare di lavoro in smart working e di professioni legate alla rete se poi non c'è la copertura internet'. Ad ammetterlo è ilper le Politiche giovanili, Fabiana, che però assicura che 'entro il 2022 la banda larga sarà completata' in tutta Italia. E spiega che, per farlo, 'ci siamo seduti a un tavolo e ...Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, ilper le Politiche Giovanili Fabiana. 'Abbiamo chiamato a raccolta 30 Ceo - ha aggiunto - di alcune delle più grandi aziende italiane e ..."E' difficile parlare di lavoro in smart working e di professioni legate alla rete se poi non c'è la copertura internet". Ad ammetterlo è il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che pe ...Le parole del ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone: “Quello che manca principalmente è un orientamento. Se, per una carenza di connessione tra il mondo della scuola e il mondo del ...