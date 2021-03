Il lato "segreto" di Bergoglio. Cosa fa impazzire la sinistra (Di domenica 28 marzo 2021) Francesco Boezi Francesco un "Papa di sinistra"? In realtà ha preso molte posizioni di stampo conservatore. Ma a qualcuno non piace Qualcuno dice che in Vaticano abbiano optato per il "no" alle benedizioni alle coppie omosessuali nonostante papa Francesco e le sue posizioni. Come se, in Santa Sede, esistesse una frangia conservatrice che si oppone alle aperture morali e dottrinali di Bergoglio. Come notato più volte, di conservatori tra le mura leonine ormai ne circolano pochi: la gerarchia ecclesiastica è papalina, dunque per niente oscurantista. E la Chiesa contemporanea è a immagine e somiglianza del suo pastore. Per cui la tesi dell'opposizone interna regge poco. Tuttavia questa voce circola comunque: perché? Nell'immaginario contemporaneo, questo è il Papa della rivoluzione stilistica e contenutistica. Con un certo pressapochismo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Francesco Boezi Francesco un "Papa di"? In realtà ha preso molte posizioni di stampo conservatore. Ma a qualcuno non piace Qualcuno dice che in Vaticano abbiano optato per il "no" alle benedizioni alle coppie omosessuali nonostante papa Francesco e le sue posizioni. Come se, in Santa Sede, esistesse una frangia conservatrice che si oppone alle aperture morali e dottrinali di. Come notato più volte, di conservatori tra le mura leonine ormai ne circolano pochi: la gerarchia ecclesiastica è papalina, dunque per niente oscurantista. E la Chiesa contemporanea è a immagine e somiglianza del suo pastore. Per cui la tesi dell'opposizone interna regge poco. Tuttavia questa voce circola comunque: perché? Nell'immaginario contemporaneo, questo è il Papa della rivoluzione stilistica e contenutistica. Con un certo pressapochismo ...

