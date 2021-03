Il Governare Spirlì vieta l’asporto | ennesimo colpo di grazia alla ristorazione Ma poi ci ripensa

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 28 marzo 2021) Mazzata per la Calabria. Il Ministro Speranza ha posto la Calabria in zona rossa, nonostante fino all’ultimo istante la Regione era esclusa da questo provvedimento particolarmente penalizzante per la già fragile economia calabrese. Maè voluto andare oltre infliggendo l’di. Il presidente facente funzioni Ninoha firmato l’ordinanza che recepisce quella del ministero della Salute. Da domani la Calabria si colora di rosso, lo stesso rosso di rabbia di migliaia di commercianti già al lastrico. Lo stesso rosso di rabbia del settore. L’ordinanza di“colpisce” la. Nell’ordinanza del leghista calabrese si legge che è prevista “la ...