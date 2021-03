Il direttore di Anthem lascia BioWare

Leggi su tuttotek

(Di domenica 28 marzo 2021) Jonathan Warner, ildilo studiodopo anni di lavori e produzioni, da quando è nata nel febbraio del 1995, è senza dubbio diventata una software house di alto livello. I titoli che ha sfornato sono molti anche se, i più famosi, rimangono certamente Dragon Age, Star Wars: Knights of the Old Republic e la serie Mass Effect. In caso non li aveste ancora giocati, li trovate disponibili su InstantGaming ad ottimi prezzi. Jonathan Werner,didopo 10 anni di lavoro, è stato uno dei lavori più discussi di. Questo videogioco action-RPG pubblicato nel 2019 da Electronic Arts, è stato accolto, infatti, con sentite critiche ...