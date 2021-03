Il blitz di Grillo sullo stop al terzo mandato, panico nelle chat grilline: almeno 65 parlamentari rischiano (Di domenica 28 marzo 2021) «L’ho detto a Conte: il limite dei due mandati deve rimanere». Non appena Beppe Grillo ha pronunciato questa frase, venerdì 26 marzo, sulle chat dei parlamentari si è sollevato un polverone. Chi siede nel parlamento dal 2013 – di fatto tutti i big del Movimento 5 stelle -, non potrà essere ricandidato alle legislative del 2023. I nomi che fanno più rumore sono quelli del precedente capo politico Luigi Di Maio e del suo successore, Vito Crimi, del presidente della Camera Roberto Fico, della vicepresidente del Senato Paola Taverna, del ministro Federico D’Incà. In totale, però, sono ben 65 i parlamentari che dovrebbero reinventarsi un futuro politico lontano da Montecitorio e da Palazzo Madama. I parlamentari in protesta – per il momento non pubblica – lamentano il fatto che il Movimento si è ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) «L’ho detto a Conte: il limite dei due mandati deve rimanere». Non appena Beppeha pronunciato questa frase, venerdì 26 marzo, sulledeisi è sollevato un polverone. Chi siede nel parlamento dal 2013 – di fatto tutti i big del Movimento 5 stelle -, non potrà essere ricandidato alle legislative del 2023. I nomi che fanno più rumore sono quelli del precedente capo politico Luigi Di Maio e del suo successore, Vito Crimi, del presidente della Camera Roberto Fico, della vicepresidente del Senato Paola Taverna, del ministro Federico D’Incà. In totale, però, sono ben 65 iche dovrebbero reinventarsi un futuro politico lontano da Montecitorio e da Palazzo Madama. Iin protesta – per il momento non pubblica – lamentano il fatto che il Movimento si è ...

