I vaccini made in Italy: ecco la mossa del governo per accelerare (Di domenica 28 marzo 2021) Luca Sablone Il ministero della Salute pronto a finanziare anche la Gsk di Siena? La "carta segreta" del governo per assicurarsi una quota di dosi extra rispetto alla suddivisione tra i Paesi europei Un cambio di passo è già arrivato: l'Italia ha ormai toccato quota 250mila vaccinazioni in 24 ore. Un risultato che si avvicina sempre più al traguardo delle 500mila somministrazioni giornaliere, un obiettivo raggiungibile nelle prossime settimane quando saranno a disposizione delle Regioni grandi quantità di dosi. Non bisogna però accontentarsi della facili speranze e proprio per questo il governo avrebbe pronta la "carta segreta" per assicurarsi una quota di dosi extra di vaccini rispetto alla suddivisione tra i Paesi europei. Il ministero della Salute starebbe pensando a Gsk per avviare una collaborazione al fine di dare ...

Draghi? Fan di Sputnik. Dalla Russia propaganda (a base di fake news) Ecco l'incipit: "Mentre l'Ue è a corto di vaccini, le comunità italiane sono alla disperata ricerca ...De Luca ha già fatto il giro sulla stampa russa offrendo un clamoroso assist alla propaganda made ...

Ultimatum di Draghi alle Regioni: “No a fughe in avanti su Sputnik” Dopo Campania e Lazio, si muove anche la Sardegna. Il premier: i contratti non si fanno da soli. Il governo vuole evitare strappi sulla scuola, Gelmini chiama i presidenti, domani il confronto ...

