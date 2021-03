I risultati delle qualificazioni Mondiali: la Spagna vince con il brivido, ok Francia e Germania (Di domenica 28 marzo 2021) Le Nazionali in campo per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per Montenegro che ha avuto la meglio di Gibilterra, la Russia ha avuto la meglio della Slovenia con la doppietta di Dzyuba, inutile la marcatura di Ilicic. La Bielorussia rifila quattro gol all’Estonia, un gol di Pasalic ha permesso alla Croazia di superare il Cipro. Colpo grosso della Turchia contro la Norvegia, tutto facile per l’Olanda contro la Lettonia in gol anche de Jong. Il Lussemburgo sorprende l’Irlanda, 1-1 tra Repubblica Ceca-Belgio con il gol di Lukaku. Spettacolo in Serbia-Portogallo con la doppietta di Jota, stesso risultato (2-2) in Slovacchia-Malta. Nelle partite di domenica successo della Francia contro Kazakistan, in gol Dembele. Stesso risultato ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) Le Nazionali in campo per la seconda giornataaiin Qatar del 2022, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per Montenegro che ha avuto la meglio di Gibilterra, la Russia ha avuto la meglio della Slovenia con la doppietta di Dzyuba, inutile la marcatura di Ilicic. La Bielorussia rifila quattro gol all’Estonia, un gol di Pasalic ha permesso alla Croazia di superare il Cipro. Colpo grosso della Turchia contro la Norvegia, tutto facile per l’Olanda contro la Lettonia in gol anche de Jong. Il Lussemburgo sorprende l’Irlanda, 1-1 tra Repubblica Ceca-Belgio con il gol di Lukaku. Spettacolo in Serbia-Portogallo con la doppietta di Jota, stesso risultato (2-2) in Slovacchia-Malta. Nelle partite di domenica successo dellacontro Kazakistan, in gol Dembele. Stesso risultato ...

