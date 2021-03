I Millennial vanno pazzi per i giochi da tavolo | lo avresti mai detto?

(Di domenica 28 marzo 2021) L'ultimo sfregio aiè arrivato dalla Generazione Z (1997-2012) su TikTok. L'oggetto del contendere? La riga di lato e gli skinny jeans. Misteriosamente, queste due presunte passioni deisono finiti sulla ghigliottina del social e si è scatenata una sorta di guerra generazionale a colpi di video. Se TikTok è lo specchio del mondo, isono una generazione problematica. Ansiosi, schiacciati dalla malconcia eredità, che i loro genitori Boomer hanno lasciato, con un rapporto di amore e odio con il digitale. E che sostanzialmente hanno esaurito i loro conti bancari a botte di avocado toast. Non ci dilunghiamo qui sul discorso dell'incasellare le generazioni perché sarebbe troppo lungo. E TikTok, per quanto sia preciso a livelli impressionanti nel descrivere, non è infallibile. I...

