I migliori indirizzi Vintage dove fare shopping online

Leggi su amica

(Di domenica 28 marzo 2021) Ilva di moda. Un modo più sostenibile diacquisti che, in tempi di fast fashion imperante, consente di acquistare un capo unico e che resti “per sempre”. Un modo intelligente per vestirsi in modo creativo e dare una mano all’ambiente. Basta recarsi nei posti giusti: da Milano a New York, luoghi cultotrovare selezioni attente e archivi pazzeschi anche, anche adesso che la pandemia ci impedisce di viaggiare e, a volte, anche di“dal vivo”. Ecco glideinegozi specializzati da non perdere. Le boutiqueche vendonoFoto IG @Thanxgodiamavip Thanx God I’m a VIP È uno dei tesori nascosti di Parigi. Quei paradisi delche solo i ...