Hockey pista | Serie A1 | nei posticipi della ventiquattresima vincono Trissino e Follonica

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Una vittoria interna e una vittoria esterna con, complessivamente, 15 gol segnati in due gare. E’ questo il bilanciodomenica24esima giornatastagione regolareA1 di2020/2021. In attesa del posticipo conclusivo di mercoledì prossimo fra Breganze e Scandiano, e dopo le sfide giocate ieri sera, oggi in archivio vanno le affermazioni delsul Grosseto e delsulladel Correggio. I vicentini si sono imposti per 5-3 soffrendo nella prima parte di gara, quando la sfida era a un certo punto sul 2-2, e mettendo il turbo a cavallo dell’intervallo, grazie ai gol di Oliveira (doppietta totale per lui), Faccin e Malagoli. I toscani invece hanno espugnato la tana ...