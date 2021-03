Hockey ghiaccio, Gherdeina ko contro Jesenice in gara-1 dei quarti di finale di Alps League (Di domenica 28 marzo 2021) Niente da fare per il Gherdeina, che perde per 3-1 sul campo dello Jesenice nella gara-1 dei quarti di finale dell’Alps Hockey League 2020-2021. Come prevedibile già alla vigilia, accoppiamento difficile per le Furie, che avranno però la possibilità di rifarsi nelle prossime uscite: ricordiamo che la serie si gioca al meglio dei cinque incontri. Il Gherdeina affronta la gara con coraggio, consapevole di partire sfavorita e rinfrancata dal netto 2-0 con cui ha superato il Feldkirch negli ottavi di finale. Lo Jesenice, testa di serie n.2 e una della favorite per la vittoria finale, attacca con convinzione e trova l’1-0 al minuto 14 con Urukalo, abile a sfruttare ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Niente da fare per il, che perde per 3-1 sul campo dellonella-1 deididell’2020-2021. Come prevedibile già alla vigilia, accoppiamento difficile per le Furie, che avranno però la possibilità di rifarsi nelle prossime uscite: ricordiamo che la serie si gioca al meglio dei cinque incontri. Ilaffronta lacon coraggio, consapevole di partire sfavorita e rinfrancata dal netto 2-0 con cui ha superato il Feldkirch negli ottavi di. Lo, testa di serie n.2 e una della favorite per la vittoria, attacca con convinzione e trova l’1-0 al minuto 14 con Urukalo, abile a sfruttare ...

