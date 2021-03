“Ho lasciato Francia e Lussemburgo per tornare e lanciare la mia azienda. La lentezza dell’Italia può essere un vantaggio” (Di domenica 28 marzo 2021) “A quattro esami dalla laurea è arrivata la prima proposta di lavoro a Parigi: un contratto che in Italia mi sarei sognato. No, non ci ho pensato due volte a prendere il volo. E, questa volta, di sola andata”. Maurizio La Cava ha 34 anni, è originario di Messina ed è un ingegnere gestionale “con la passione innata di fare impresa”. Dopo le esperienze in Francia e Lussemburgo ha deciso di rientrare in Italia per aprire la sua azienda. “A Milano si ha accesso a un eccellente hub internazionale ed europeo”, spiega. A 23 anni, Maurizio si trasferisce dalla Sicilia in Lombardia per studiare al Politecnico di Milano. Pochi mesi prima della tesi, accetta uno scambio in Francia. È lì che firma il suo primo contratto quadro a tempo indeterminato. Qualche anno dopo, un’esperienza in Lussemburgo, nel settore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) “A quattro esami dalla laurea è arrivata la prima proposta di lavoro a Parigi: un contratto che in Italia mi sarei sognato. No, non ci ho pensato due volte a prendere il volo. E, questa volta, di sola andata”. Maurizio La Cava ha 34 anni, è originario di Messina ed è un ingegnere gestionale “con la passione innata di fare impresa”. Dopo le esperienze inha deciso di rientrare in Italia per aprire la sua. “A Milano si ha accesso a un eccellente hub internazionale ed europeo”, spiega. A 23 anni, Maurizio si trasferisce dalla Sicilia in Lombardia per studiare al Politecnico di Milano. Pochi mesi prima della tesi, accetta uno scambio in. È lì che firma il suo primo contratto quadro a tempo indeterminato. Qualche anno dopo, un’esperienza in, nel settore del ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “Ho lasciato Francia e Lussemburgo per tornare e lanciare la mia azienda. La lentezza dell’Italia può essere un vantag… - fattoquotidiano : “Ho lasciato Francia e Lussemburgo per tornare e lanciare la mia azienda. La lentezza dell’Italia può essere un van… - silbatriz : @ACaldoro 'a parte il primo lockdown' te pare poco? 'Scuole chiuse da una anno'... Riesce a descrivere le cose con… - Daniele20861980 : @__RiK__ @LUCADEBIASI3 @MarcoBenatti_ @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Perdi il filo I partigiani c erano anche in F… - Nibbionero : Perché allora abbiamo lasciato che Francia e Uk su tutti ammazzassero Gheddafi? E quelli che allora premevano per l… -