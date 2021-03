Highlights Venezia-Olimpia Milano 69-63 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021) Glidiche sconfigge l’per 69-63 nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato diA1. Big match tra i campioni d’Italia e la capolista: vincono i padroni di casa che approfittano del turnover avversario (out Rodriguez, Hines e Datome) e della pessima prestazione dall’arco da parte dei meneghini (solo 1 su 12). Match a tratti molto contratto, in cui nessuna delle due formazioni è mai riuscita a trovare il canestro con continuità. Alla fine la spuntagrazie a una buona difesa e quattro giocatori in doppia cifra: Chappell (15), Daye (14), Watt (12) e Clark (10). Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.

