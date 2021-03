Highlights Treviso-Trieste 95-76 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Glidiche sconfiggeper 95-76 nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato diA1. I padroni di casa superano gli ospiti in classifica e si prendono il sesto posto sfruttando le mani incandescenti di due giocatori. Michal Sokolowksi ha segnato 28 punti conditi da 6 triple mentre David Logan ha deciso di concentrare maggiormente il proprio fatturato al rientro dagli spogliatoi: 14 punti nel giro di quattro minuti, 25 totali con 5 triple. Nulla da fare per i ragazzi di Dalmasson, mai realmente in partita dall’intervallo in poi nonostante i 18 a testa di Upson e Fernandez. Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.