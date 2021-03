Highlights e gol Romania-Germania 0-1 | Qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021) Glie i gol di, match valevole per la seconda giornata del girone J delleaidi Qatar. Basta un gol di SergeGnabry agli uomini di Low per conquistare la seconda vittoria consecutiva con annessa leadership, insieme all’Armenia, all’interno del girone. L’ala del Bayern Monaco ha dovuto solo appoggiare in rete l’assist di Havertz, il quale ha propiziato la rete tagliando in due la difesa rumena. 0-1, GNABRY SportFace.

Con un gol all'84', la Germania strappa un importante pareggio all'Olanda, mentre la Romania è l'... Guarda gli highlights delle partite di sabato Le classifiche dei gironi Domenica Gruppo C Islanda - ...La sintesi e i gol della netta vittoria del Milan sull'Inter nella 17esima giornata del campionato di Serie A femminile. Seconda vittoria su altrettante per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, rifila un altro 2-0 anche alla Bulgaria, conquistando il primo posto. In gol nel primo tempo Belotti al 43' su rigore e nella ripresa Locatelli al minuto 83.