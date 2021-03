Highlights e gol Danimarca-Moldavia 8-0 | Qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Gli highlilghts e i gol di, match valevole per la seconda giornata del girone F delleaidi Qatar, in cui i padroni di casa hanno spazzato via la formazione ospite con un netto e perentorio 8-0. Ecco tutte le azioni salienti e le marcature della partita, tutte siglate dalla selezione danese. Pronostico rispettato e trionfo della, ai danni dell’inerme. SportFace.