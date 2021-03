Highlights e gol Bulgaria-Italia 0-2 | qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata delledi Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini non gioca una grande partita ma riesce a vincere grazie alle reti di Belotti su calcio di rigore e alla splendida trasformazione di Manuel Locatelli. Punteggio pieno, adesso mercoledì la terza partita in Lituania. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 BELOTTI 0-2 LOCATELLI SportFace.

Con un gol all'84', la Germania strappa un importante pareggio all'Olanda, mentre la Romania è l'... Guarda gli highlights delle partite di sabato Le classifiche dei gironi Domenica Gruppo C Islanda - ...La sintesi e i gol della netta vittoria del Milan sull'Inter nella 17esima giornata del campionato di Serie A femminile.Seconda vittoria su altrettante per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, rifila un altro 2-0 anche alla Bulgaria, conquistando il primo posto.