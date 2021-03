Highlights e gol Bulgaria-Italia 0-2: qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Bulgaria-Italia, match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale di Roberto Mancini non gioca una grande partita ma riesce a vincere grazie alle reti di Belotti su calcio di rigore e alla splendida trasformazione di Manuel Locatelli. Punteggio pieno, adesso mercoledì la terza partita in Lituania. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 BELOTTI 0-2 LOCATELLI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata delledi Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini non gioca una grande partita ma riesce a vincere grazie alle reti di Belotti su calcio di rigore e alla splendida trasformazione di Manuel Locatelli. Punteggio pieno, adesso mercoledì la terza partita in Lituania. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 BELOTTI 0-2 LOCATELLI SportFace.

Advertising

ImpieriFilippo : RT @RaiSport: #Mancini: 'Non esistono partite facili' L'intervista integrale al ct, i gol, gli highlights e le altre interviste di #Bulga… - AleAntinelli : RT @RaiSport: #Mancini: 'Non esistono partite facili' L'intervista integrale al ct, i gol, gli highlights e le altre interviste di #Bulga… - ionosonopirla : RT @RaiSport: #Mancini: 'Non esistono partite facili' L'intervista integrale al ct, i gol, gli highlights e le altre interviste di #Bulga… - sportface2016 : #SerieC Gli highlights e i gol di Padova-Ravenna 3-0. I veneti consolidano il primo posto con Hallfredsson, Chiri… - RaiSport : #Mancini: 'Non esistono partite facili' L'intervista integrale al ct, i gol, gli highlights e le altre interviste… -