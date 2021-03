Haas F1 | quali sono gli obiettivi della nuova stagione?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 28 marzo 2021) Il teamin F1 ha deglichiari per questama è importante per i piloti sfruttare al massimo delle possibilità la monoposto. Il 2021 sarà un anno di transizione, e per questo motivo i piloti sanno bene di dover gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ma la costruzione si inizia dal basso, senza fare il passo più lungogamba. Tutto è in modalità working in progress, un passo dopo l’altro per un futuro migliore. La FIA eseguirà controlli approfonditi sulle vetture nel post gara-F1: l’obiettivo principale è migliorare in Bahrain? Il team principal diGuenther Steiner afferma che l’obiettivo per la sua nuovissima formazione da debuttante di Formula 1 in Bahrain questo fine settimana è semplicemente quello di finire la gara. ...