Graduatorie terza fascia ATA | se si è avuta una supplenza bisogna inserire atto di convalida o rettifica punteggio | cos’è | dove si trova FAQ Ministero

(Di domenica 28 marzo 2021) Chi ha avutocon decreto dideve necessariamente indicare gli estremi del provvedimento nella domanda delle nuovediATA valide per il triennio 2021/23. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 aprile, si accede dal sito deldell'istruzione tramite Istanze online. A cosa deve stare attento chi presenta domanda di conferma/aggiornamento. L'articolo .

A meno di una settimana dall'avvio della finestra di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale amministrativo, tecnico e a vario titolo facente parte degli Ata, sono quasi 200 mila le domande già pervenute al ministero dell'Istruzione. Sono aperte le iscrizioni alle graduatorie per il personale Ata di terza fascia: ad annunciarlo è il direttore dell'Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari, che spiega in un video le modalità per accedervi. "Si tratta di ...