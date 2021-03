Giù il ponte sulla Milano-Meda, è il primo passo di Pedemontana tra Bovisio e Cesano | FOTO (Di domenica 28 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato abbattuto nella notte il ponte sulla Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Cesano Maderno. L’intervento di demolizione era programmato da giorni e la superstrada è stata chiusa ieri sera, sabato 27 dalle 21 e resterà chiusa fino a domani mattina, lunedì 30 marzo alle ore 5 per consentire il completamento dei lavori di rimozione tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Giù il ponte sulla Milano-Meda, è il primo ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 28 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato abbattuto nella notte iltraMasciago eMaderno. L’intervento di demolizione era programmato da giorni e la superstrada è stata chiusa ieri sera, sabato 27 dalle 21 e resterà chiusa fino a domani mattina, lunedì 30 marzo alle ore 5 per consentire il completamento dei lavori di rimozione tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Giù il, è il...

