Giornata mondiale dell'endometriosi: Sileri indossa il fiocco giallo in diretta a Domenica In (Di domenica 28 marzo 2021) Nella Giornata mondiale dell'endometriosi, il vice-ministro della Salute Pierpaoalo Sileri ha voluto indossare il fiocco giallo, simbolo della consapevolezza alla patologia mentre era ospite a Domenica In. Una scelta per portare l'attenzione su un tema per il quale il Sileri si è sempre battuto. Sileri indossa il fiocco giallo a Domenica In Nel suo appuntamento settimanale con Domenica In, nel quale Pierpaolo Sileri affronta la tematica del Covid-19 insieme alla padrona di casa, Mara Venier, il vice-ministro ha voluto indossare il fiocco giallo, simbolo della consapevolezza alla patologia.

