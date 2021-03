Giornata dell’endometriosi | che cos’è | i sintomi | le cure Per non rassegnarsi al dolore

Leggi su iodonna

(Di domenica 28 marzo 2021) L’endometriosi è una malattia che solo in Italia riguarda 3 milioni di donne ma che il 90% delle persone non conosce. Colpisce l’apparato riproduttivo femminile e può compromettere la fertilità e la qualità della vita se non affrontato da specialisti e per tempo. Per diffonderne la conoscenza anche alle donne più giovani ed evitare che le altre si rassegnino al, il 28 marzo di ogni anno si celebra la. Ecco di che cosa si tratta e che cosa tutte le donne dovrebbero sapere. Perché ilnon va accettato come “normalità”. Mestruazioni: il decalogo per stare bene guarda le foto ...