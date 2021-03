Gioia Mugello | ritorno al centro del Mondiale

(Di domenica 28 marzo 2021) di Riccardo Galli Signore e signori, si riparte. Già perché il fatto stesso che il Mototorni a fare tappa al, rappresenta senza alcun dubbio una notizia da sottolineare in rosso. Per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gioia Mugello

Quotidiano.net

Per rimettere l'Italia e appunto ilal centro del Motomondiale. Certo nel grande gioco cromatico che da sempre è il simbolo della pista toscana, mancherà il rumore e il cuore della gente. ......di riprendere il ritmo partita dopo aver smaltito l'infortunio alla spalla sinistra) e... Nel resto del programma della giornata spicca la vittoria esterna di Padova in casa die quella ...di Riccardo Galli Signore e signori, si riparte. Già perché il fatto stesso che il Motomondiale torni a fare tappa al Mugello, rappresenta senza alcun dubbio una notizia da sottolineare in rosso. Per ...Gresini è stato uno dei pilastri su cui si sono fondate alcune tra le più belle attività sportive della Casa dell’Ala in Italia e un mese dalla scomparsa Vito Cicchetti e Carlo Fiorani raccontano alcu ...