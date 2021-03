Gigi D’Alessio nuova fidanzata | arriva Denise | capelli biondi e occhi azzurri

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 28 marzo 2021)ha ritrovato il sorriso accanto ad una splendida 28enne? Il suo nome èEsposito. Le voci circa un presunto flirt tra i due si susseguono veloci ma la notizia non è stata confermata.Esposito gli ha rubato il cuore?dopo la separazione da Anna Tatangelo potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto aEsposito, una giovane e bellissima ragazza daglichiarissimi e iin seguito alla fine della sua storia d’amore con Anna, ha preso per un po’ le distanze dal mondo dello spettacolo, preferendo non alimentare il gossip selvaggio, soprattutto per tutelare suo figlio ...