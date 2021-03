Gideon Levy: 'Israele, quanta ipocrisia dietro l'allarme del fascismo kahanista' (Di domenica 28 marzo 2021) E' l'icona vivente del giornalismo 'radical' israeliano. Amato o odiato, ma mai ignorato. Firma storica di Haaretz , conosciuto a livello internazionale, Gideon Levy è un giornalismo scomodo per il ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) E' l'icona vivente del giornalismo 'radical' israeliano. Amato o odiato, ma mai ignorato. Firma storica di Haaretz , conosciuto a livello internazionale,è un giornalismo scomodo per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Gideon Levy Gideon Levy: 'Israele, quanta ipocrisia dietro l'allarme del fascismo kahanista' E' l'icona vivente del giornalismo 'radical' israeliano. Amato o odiato, ma mai ignorato. Firma storica di Haaretz , conosciuto a livello internazionale, Gideon Levy è un giornalismo scomodo per il potere, in ogni sua coloritura politica, e la sua indipendenza di giudizio è spiazzante, per tutti. Con lui, proseguiamo il nostro 'viaggio' nell'Israele ...

Khalida Jarrar, una donna di Palestina. Il suo coraggio e l'infamia dei carcerieri Per dar conto della sua storia, partiamo da uno scritto, per Haaretz , di uno dei più autorevoli e coraggiosi giornalisti israeliani: Gideon Levy. Una storia esemplare 'Immaginatevi: la parlamentare ...

