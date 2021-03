Gianni Morandi, nuovo messaggio dall’ospedale: la reazione dei fan (Di domenica 28 marzo 2021) Gianni Morandi prosegue il suo percorso di recupero dopo il brutto incidente subito nelle scorse settimane. Il noto cantante ha aggiornato tutti i suoi fan con un nuovo messaggio direttamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021)prosegue il suo percorso di recupero dopo il brutto incidente subito nelle scorse settimane. Il noto cantante ha aggiornato tutti i suoi fan con undirettamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Corriere : Morandi mostra la mano senza bende. E augura «Buona domenica delle Palme» - fanpage : Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano ustionata e augura buona #domenicadellepalme #28marzo - chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - Canzoni Stonate - Pamela15070130 : @laltrodiego Chiedete alla moglie di Gianni Morandi quale è la 'procedura' per andare a trovare i propri 'congiunti' in ospedale. -

Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale a causa delle ustioni riportate accidentalmente lo scorso 11 marzo in una caduta su un rogo di sterpaglie, ma non perde il sorriso.

Gianni Morandi, il saluto dall'ospedale: 'Buona domenica delle Palme' Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale a causa delle ustioni riportate accidentalmente lo scorso 11 marzo in una caduta su un rogo di sterpaglie, ma non perde il sorriso . Il cantautore ha ...

Gianni Morandi mostra le dita ustionate sui social "Dall’ospedale Bufalini di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti...". Gianni Morandi, con un ramo di ulivo in mano, festeggia con i fan social l'ultima domenica prima di Pasqua e mostra le dita d ...

