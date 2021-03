Gianni Morandi mostra parte delle ustioni, le prime bende tolte (Foto) (Di domenica 28 marzo 2021) Il solito sorriso ottimista di Gianni Morandi che è ancora in ospedale a causa delle ustioni ma ha iniziato a togliere qualche benda (Foto). Il cantante augura una buona Domenica delle Palme a tutti, in mano ha un rametto di ulivo, è la mano che ha tre dita scoperte, segno che le ustioni più lievi stanno guarendo. “Dall’ ospedale “Bufalini” di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti…” resta in ospedale Gianni Morandi, è più dura del previsto ma tutto andrà bene, dopo l’incidente può dirlo a gran voce che è stato molto fortunato. Non perde il contatto con i suoi follower, non l’ha mai fatto in questi anni e non molla di certo adesso che sente il sostegno di tutti. Gianni FESTEGGIA IN OSPEDALE LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 marzo 2021) Il solito sorriso ottimista diche è ancora in ospedale a causama ha iniziato a togliere qualche benda (). Il cantante augura una buona DomenicaPalme a tutti, in mano ha un rametto di ulivo, è la mano che ha tre dita scoperte, segno che lepiù lievi stanno guarendo. “Dall’ ospedale “Bufalini” di Cesena, buona domenicaPalme a tutti…” resta in ospedale, è più dura del previsto ma tutto andrà bene, dopo l’incidente può dirlo a gran voce che è stato molto fortunato. Non perde il contatto con i suoi follower, non l’ha mai fatto in questi anni e non molla di certo adesso che sente il sostegno di tutti.FESTEGGIA IN OSPEDALE LA ...

