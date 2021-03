Gianni Morandi, la foto delle mani dopo l'incidente (Di domenica 28 marzo 2021) Gianni Morandi si mostra sorridente dall'ospedale in cui è ricoverato a causa delle ustioni riportate lo scorso 11 marzo. Gianni Morandi, il saluto dall’ospedale: “Buona domenica delle Palme” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021)si mostra sorridente dall'ospedale in cui è ricoverato a causaustioni riportate lo scorso 11 marzo., il saluto dall’ospedale: “Buona domenicaPalme” su Notizie.it.

Corriere : Morandi mostra la mano senza bende. E augura «Buona domenica delle Palme» - fanpage : Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano ustionata e augura buona #domenicadellepalme #28marzo - chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - backinthegood : Senza polemica, solo per capire: ma nei protocolli ospedalieri covid esiste una deroga per le visite all'ospedale d… - peppesava : RT @Ragusanews: Gianni Morandi in ospedale: buona Domenica delle Palme -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Gianni Morandi scopre le dita: ecco le condizioni dopo l'incidente Finalmente l' 'eterno ragazzo' pubblica un post dove mostra ai suoi followers le sue condizione e fa un gesto di pace. Gianni Morandi è stato vittima di un incidente oltre due settimane fa. Mentre stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in campagna è caduto sul fuoco vivo riportando gravi ustioni. Le ...

