Gianni Morandi fa vedere la mano dopo le ustioni | la foto e gli auguri

(Di domenica 28 marzo 2021) “È più dura del previsto“, aveva scritto qualche giorno fa. Ma orasta meglio. Lo dimostra lapostata su Instagram con una delle due mani senza bende che tiene un ulivo, per festeggiare la domenica delle Palme. “Dall’ospedale “Bufalini” di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti…di Yash“.sorride, e davvero non si può che sorridere con lui. Il cantante di Monghidoro è stato ricoverato nel pomeriggio dell’11 marzo,essere caduto in mezzo alle sterpaglie che stava bruciando nella sua tenuta di San Lazzaro (nel Bolognese).ha riportato diversealle braccia e alle gambe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

sta meglio. E mostra per la prima volta le dita dopo le ustioni che lo hanno costretto alle cure ospedaliere presso l'ospedale Bufalini di Cesena. 'Buona domenica delle Palme a tutti...'...