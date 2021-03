Gazzetta | Insigne ha rifiutato il rinnovo a tre milioni proposto dal Napoli

(Di domenica 28 marzo 2021) Ildiè il nuovo tormentone del, ha sostituito quello sula Gattuso. Sappiamo come sono andate le cose per l’allenatore, come finirà col capitano il cui contratto scade nel 2022. Oggi ci torna ladello Sport. Il giornale, a firma Mimmo Malfitano, scrive che c’è stato un primo incontro tra le parti. Ilha offerto aun quinquennale a trea stagione.ha, lui non vuole guadagnare meno degli attuali 4,5. Si scontrano quindi due visioni. Quella di De Laurentiis che deve affrontare i postumi della pandemia e che vuole tagliare gli stipendi più alti. E quella diche fisiologicamente tutela i propri interessi. La priorità è ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli. Il numero 24 azzurro andrà in scadenza nel 2022, ma secondo la rosea, Attualmente, Insigne è impegnato, così come il Napoli, nella rincorsa al quarto posto, per avere la garanzia di poter disputare la prossima Champions League.