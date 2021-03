Gara MotoGP Qatar 2021, buona la prima per Viñales (Di domenica 28 marzo 2021) L’attesa è finalmente terminata, torna il Motomondiale con la prima Gara del MotoGP nel suggestivo palcoscenico del deserto del Qatar. Dopo i test di qualche settimana fa, seguiti dalle prove libere e dalle qualifiche di ieri, ci siamo fatti un’idea su quali saranno i team che imporranno il ritmo agli inseguitori; ipotesi confermata proprio in questo primo appuntamento. Un impeccabile Maverick Viñales ha portato in alto lo stendardo della Yamaha dimostrando a tutti che la Iwata ha lavorato davvero bene quest’inverno. Inaspettata la performance di Zarco che chiude 2° davanti a Bagnaia che ha decisamente dimostrato di avere la stoffa per vincere il mondiale. 4° Mir, sverniciato dalla Desmo dell’italiano proprio sul finale. prima parte, dominio Ducati Pronti a partire per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) L’attesa è finalmente terminata, torna il Motomondiale con ladelnel suggestivo palcoscenico del deserto del. Dopo i test di qualche settimana fa, seguiti dalle prove libere e dalle qualifiche di ieri, ci siamo fatti un’idea su quali saranno i team che imporranno il ritmo agli inseguitori; ipotesi confermata proprio in questo primo appuntamento. Un impeccabile Maverickha portato in alto lo stendardo della Yamaha dimostrando a tutti che la Iwata ha lavorato davvero bene quest’inverno. Inaspettata la performance di Zarco che chiude 2° davanti a Bagnaia che ha decisamente dimostrato di avere la stoffa per vincere il mondiale. 4° Mir, sverniciato dalla Desmo dell’italiano proprio sul finale.parte, dominio Ducati Pronti a partire per la ...

