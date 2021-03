Gara Moto2 Qatar 2021, vola Sam Lowes (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spettacolo della Moto2 torna in scena con la prima Gara del Mondiale 2021, si riparte dal GP del Qatar. Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Simone Corsi (MV Agusta Forward), Marcos Ramírez (American Racing Team) e Barry Baltus (NTS RW Racing GP) tutti infortunati nelle prove a tempo di ieri. “The show must go on” cantavano però i Queen nel 1991 e Sam Lowes ce lo ricorda conquistando il primo appuntamento della Moto2 dopo una Gara ricca di spettacolo. Il vento soffia forte sul circuito di Losail, ma nulla può fermare Lowes che conquista la prima vittoria di questo 2021. A completare il podio ci pensano Gardner e Di Giannantonio. Piedi del podio per Bezzecchi e Fernandez seguiti da Roberts, Dixon e Schrotter. Nona e decima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spettacolo dellatorna in scena con la primadel Mondiale, si riparte dal GP del. Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Simone Corsi (MV Agusta Forward), Marcos Ramírez (American Racing Team) e Barry Baltus (NTS RW Racing GP) tutti infortunati nelle prove a tempo di ieri. “The show must go on” cantavano però i Queen nel 1991 e Samce lo ricorda conquistando il primo appuntamento delladopo unaricca di spettacolo. Il vento soffia forte sul circuito di Losail, ma nulla può fermareche conquista la prima vittoria di questo. A completare il podio ci pensano Gardner e Di Giannantonio. Piedi del podio per Bezzecchi e Fernandez seguiti da Roberts, Dixon e Schrotter. Nona e decima ...

Advertising

AngyFra89 : MOTO2 | #QatarGP ?? @SamLowes_22 ?? @GardnerRemy ?? @FabioDiggia21 Vittoria monumentale di Sam. Ottima gara per Re… - lightingsparks : tony 17eimo va più che bene per la sua prima gara in moto2 - MarcoColletta : Vettel ha girato direttamente nella gara di Moto2 in Qatar. Gomme abbastanza finite mi sa #F1 #BahrainGP - DAZN_IT : A metà gara in #Moto2 davanti Lowes-Gardner-Fernandez-Bezzecchi ??? Fate il vostro pronostico sul vincitore ?? #MotorZN #QatarGP - zazoomblog : LIVE – Moto2 GP Qatar Losail 2021: la gara in DIRETTA - #Moto2 #Qatar #Losail #2021: #DIRETTA… -