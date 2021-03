Galliani | “Ho preso il Covid nel giorno in cui abbiamo perso il derby”

(Di domenica 28 marzo 2021) Adrianoha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua battaglia contro il: “Mi sono contagiato la domenica del, una giornata cominciata male e finita peggio. Dopo la partita sono andato a Roma per le elezioni federali: ho viaggiato in treno con Marotta, Ausilio, Capellini ecenato all’hotel Cavalieri anche se io avevo programmato di farlo da solo in camera. Adesso che ci penso il tavolo era abbastanza piccolo… Risultato: tutti contagiati”. Foto: Twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...- . Ho perso dieci chili perché in quei maledetti giorni non riuscivo nemmeno a mangiare una polpetta. Però , io e Pierferdinando Casini, che ha avuto come me il virus, abbiamoun ...... Adriano, che oggi sul Corriere della Sera racconta la sua esperienza con il Covid 19. '... Con Pierferdinando Casini, che ha avuto come me il Covid, abbiamoun impegno ufficiale: andremo ...Le parole di Adriano Galliani. Adriano Galliani a La Gazzetta dello Sport ha svelato come è iniziato il suo incubo Covid: "E' successo la domenica del derby con l’Inter. Dopo l ...“Ho avuto paura di morire”. Un commento secco e deciso, quello di un uomo da poco dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per una polmonite bilaterale. Sono le ...