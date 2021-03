Gal Tirrenico | cambio al vertice | Bertolami presidente | Cappadona vice

Advertising

24live_it : Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, è il nuovo presidente del Gal Tirrenico - -

Ultime Notizie dalla rete : Gal Tirrenico

Il Mattino di Sicilia

...giunta comunale di Gizzeria ha riconosciuto come Riviera dei Tramonti il tratto costiero... ilDei 2 Mari, Confartigianato Turismo provincia Catanzaro, Confcommercio Catanzaro, la ......giunta comunale di Gizzeria ha riconosciuto come Riviera dei Tramonti il tratto costiero... ilDei 2 Mari, Confartigianato Turismo provincia Catanzaro, Confcommercio Catanzaro, la ...Il Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi ha un nuovo direttivo. Al termine di due giorni di lavori l’assemblea ha nominato presidente Girolamo Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia e vicepresidente Mich ...L’assemblea dei soci del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi, riunita presso la sede di Furnari, ha eletto il nuovo presidente a conclusione di due giorni di lavori intensi, in... Vai all'articolo ...