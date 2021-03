Gabriele Muccino contro Favolacce | “Non sono riuscito a finirlo”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha commentato su Twitter l'acclamato film, opera seconda dei fratelli D'Innocenzo.ha commentato in modo poco elegante su Twitter l'acclamato film, opera seconda dei fratelli D'Innocenzo. Per l'esattezza, il regista romano sostiene di non essere ancoraa finire la visione del lungometraggio, dopo diverse ore dall'avvio, e mette in dubbio la propria intelligenza e cinefilia poiché sembra non apprezzare un film che ai più è piaciuto, con tanto di premio per la sceneggiatura alla Berlinale 2020. Qui sotto potete leggere il tweet completo: In molti hanno contestato il tono del tweet, interpretandolo anche come una prosecuzione di un post precedente in cui, da ...