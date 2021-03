Friuli Venezia Giulia, miglior destinazione creativa d’Italia (Di domenica 28 marzo 2021) Il Friuli Venezia Giulia vince il premio come “miglior destinazione creativa d’Italia”, nella categoria “Regioni”, grazie al progetto di PromoTurismoFVG legato agli ambassador. La giuria internazionale di “Creative Tourism Network”, l’organizzazione di riferimento internazionale per lo sviluppo e la promozione del turismo creativo, ha annunciato i vincitori del bando “Best Italian Creative Destination” per il quale, tra le numerose proposte ricevute, ha scelto il Friuli Venezia Giulia per la capacità e il coraggio di aver scommesso su un’offerta turistica differenziata e per aver puntato sul turismo creativo. A convincere la commissione, composta da esperti in marketing turistico ed economia ... Leggi su udine20 (Di domenica 28 marzo 2021) Ilvince il premio come “”, nella categoria “Regioni”, grazie al progetto di PromoTurismoFVG legato agli ambassador. La giuria internazionale di “Creative Tourism Network”, l’organizzazione di riferimento internazionale per lo sviluppo e la promozione del turismo creativo, ha annunciato i vincitori del bando “Best Italian Creative Destination” per il quale, tra le numerose proposte ricevute, ha scelto ilper la capacità e il coraggio di aver scommesso su un’offerta turistica differenziata e per aver puntato sul turismo creativo. A convincere la commissione, composta da esperti in marketing turistico ed economia ...

Advertising

SusannaCeccardi : ??????Sconvolgente: Casarini intercettato mentre parla con Alessandro Metz, armatore della Mare Jonio ed ex consiglier… - 6000sardine : La maggioranza che governa il Friuli Venezia Giulia, pur di non concedere la 'vittoria' al centro-sinistra approvan… - luc4m4rtin : RT @messveneto: In provincia di Udine e Pordenone rilevata la variante inglese nel 100% dei casi: che cosa sappiamo della diffusione nei da… - luc4m4rtin : RT @messveneto: Vaccinate con doppia dose oltre 72 mila persone in regione, la situazione in Friuli Venezia Giulia: I più protetti sono gli… - dinosaurantonio : RT @torzeando: Grotte del #Friuli Venezia Giulia Vi lascio alcune info pratiche per conoscere meglio il mondo della speleologia: non solo e… -