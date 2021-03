Frittatina alla ricotta | facilissima | per una cena leggera e primaverile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 marzo 2021) Questaè davvero un’ottima idea per unaprimaverile.da preparare, è talmente versatile che potrete arricchirla con ciò che più amate. Noi di Non Solo Riciclo vi consigliamo di aggiungere un po’ di erba cipollina, ma se amate i salumi, aggiungeteli al composto dopo averli ridotti in striscioline. Se volete un piatto ancora più leggero, invece che in padella, potete cucinarla al forno. Noi vi presenteremo entrambi i procedimenti. Che sia vaccina o di pecora, scegliete unamagra se volete aggiungere un goccio di latte, in caso contrario omettetelo. E per un risultato alto e soffice, servitevi di uova grandi. Curiose? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per queste ricetta ...