Fratellì arrestato, la fidanzata Simona Vergaro racconta la violenza: «Picchiata con una spranga per 15 minuti» (Di domenica 28 marzo 2021) Simona Vergaro Picchiata dal fidanzato, l’influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone ‘Ho preso il muro Fratellì’, racconta per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato arrestato. A Le Iene la ex attrice porno racconta di averlo conosciuto sui social quando ancora non era così famoso e faceva solo video come un ragazzo di periferia qualunque. «Mi sembrava sincero, ed è stato questo che mi ha fatto inammorare», ha raccontato, poi lui è diventato famoso con il video e ha iniziato a mettere in piedi uno store online che poi però si è rivelata essere una truffa. Simona racconta della deriva presa da Algero Corretini (questo il nome di “Fratellì”) che avava iniziato a farsi di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 28 marzo 2021)dal fidanzato, l’influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone ‘Ho preso il muro’,per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato. A Le Iene la ex attrice pornodi averlo conosciuto sui social quando ancora non era così famoso e faceva solo video come un ragazzo di periferia qualunque. «Mi sembrava sincero, ed è stato questo che mi ha fatto inammorare», hato, poi lui è diventato famoso con il video e ha iniziato a mettere in piedi uno store online che poi però si è rivelata essere una truffa.della deriva presa da Algero Corretini (questo il nome di “”) che avava iniziato a farsi di ...

