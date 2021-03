Francesco Venditti | figlio Simona Izzo | il famosissimo padre

Leggi su altranotizia

(Di domenica 28 marzo 2021)d’arte, i suoi genitori sono grandissimi personaggi del mondo della musica e del cinema: scopriamo qualcosa in più sull’attore. Chi è l’attore(getty images)L’attoresarà oggi ospite di Barbara D’Urso durante il consueto appuntamento della domenica di “Live – Non è la d’Urso”. Non sarà solo ma verrà accompagnato dalla madre: insieme i due sveleranno qualche curiosità sulla fiction televisiva “Svegliati amore mio”, di cuiè uno dei protagonisti.è nato a Roma nell’agosto del 1976: oggi l’attore ha 44 anni. La relazione tra la madre...