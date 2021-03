Francesca Cipriani | dopo l’operazione | ha rischiato grosso

Leggi su youmovies

(Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.hain sala operatoria, l’ultima operazione della showgirl non è andata come previsto: ecco come sta oggi. Solo un mese faha annunciato in diretta Tv il suo ennesimo intervento chirurgico. La showgirl ha ammesso nel salotto di Barbara D’Urso di doversi sottoporre a un nuovo trattamento estetico. Nel dettaglio l’intervento